شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ملك بدر علوان لاعبة الطائرة: هوايتى كتابة الشعر بالإنجليزي وبحب الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ملك بدر علوان لاعبة ناشئات الطائرة فى نادى سموحة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئات ومع المنتخب ايضا ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ملك علوان

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم وكتابة الشعر باللغة الإنجليزية

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة سى فور والوايت صوص

من نجمك المفضل؟

توبياس كريك لاعب سنتر بلوك بفريق المانى

من مطربك المفضل؟

الهضبة عمرو دياب



ملك بدر

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل الموضوع كأنى مش سامعة ومش بفكر فيه ولا اى اهتمام

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

سكارليت جونسون افضل ممثلة فى هوليوود

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الاثنين حسب المناسبة وكل وقت له الملابس اللى تناسبه.



ملك بدر علوان لاعبة اليد

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

افضل يكون رياضى ومش فارقة نفس التخصص ولا لا المهم يكون ناجح فى شغله

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض طبعا واحاول اقنعه ان الرياضة مهمة