شكرا لقرائتكم خبر عن فادي فريد: هدف أسوان جملة متفق عليها مع بسيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فادى فريد مهاجم فريق البنك الأهلي، عن سر تألقه فى مباراة أسوان، التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز البنك الأهلى بهدفين نظيفين، سجلهما فادى فريد ومحمد بسيوني. وقال فادى فريد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الهدف الأول فى أسوان كان جملة متفقا عليها مع محمد بسيونى وتحدثنا فيها قبل المباراة وربنا وفقنا فيها، الدورى فى كل موسم يشهد الثير من التقلبات قد تبدأ بشكل سيئ ولكن تنتهى بشكل جيد، وبدأنا بشكل غير موفق ولكن لدينا ثقة فى أنفسنا والجهاز الفنى لإنهاء المسابقة فى مركز جيد.

وأضاف فريد، محمد يوسف قدم الكثير معنا ولكن لم يحالفه التوفيق، وخالد جلال بذل معنا مجهودا كبيرا، وأتمنى أن تكون مباراة أسوان بداية لاستكمال الانتصارات.

واختتم مهاجم البنك الأهلى قائلا، أجتهد مع الفريق فى الوقت الحالى ولم أتلقى عروضاً من أندية كبرى، وأتمنى أن نهاية الموسم يكون الوضع أفضل.

ونجح فريق البنك الأهلى فى خطف ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز على مضيفه أسوان بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليوقف مغامرة أسوان التى استمرت 3 مباريات متتالية فى الدورى والكأس، وسجل هدفى البنك الأهلى كل من فادى فريد فى الدقيقة 56، ومحمد بسيونى فى الدقيقة 71.

وكان فريق أسوان قد أهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، سددها عمرو الحلوانى ظهير أيسر الفريق وتصدى لها محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى بنجاح.

وارتفع رصيد البنك الأهلى إلى النقطة 13 فى المركز الـ 14، فيما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 17 فى المركز الـ 12، حيث تعتبر هذه المباراة هى الهزيمة الأولى لعلاء عبد العال منذ توليه تدريب أسوان خلفاً لسامى الشيشيني.