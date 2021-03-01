شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يخوض تدريبات منفردة فى "جيم" الأهلي بعد كدمة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة فى الجيم وجلسة علاج طبيعى على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض محمد هاني تدريبات منفردة واستشفائية تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة؛ بسبب شكواه من كدمة فى العضلة الأمامية تعرض لها بمباراة طلائع الجيش أمس الأحد.

وينتظم هاني في التدريبات الجماعية للأهلي، والتي تقام الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غدا. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

ولم يقدم محمد هانى المردود المنتظر خلال لقاء الطلائع وظهر عليه الإجهاد ما جعل هناك خطورة لفريق الطلائع على مرمى محمد الشناوى الذى تألق وذاد عن مرماه فى أكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة باحراز مهاجمي الطلائع لأكثر من هدف وسط حيرة الجميع من مستوى بعض لاعبي الأهلى في مباراة الأمس سواء على المستوي الدفاعي أو الهجومي ولكن كانت كلمة النهاية بقدم النيجيري جونيور أجاي الذى احرز الهدف الثاني للاهلى فى الوقت الضائع .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 6 مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.