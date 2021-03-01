شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من باتشيكو للاعبى الزمالك قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى باتشيكو، المدير الفني للزمالك ، تعليمات خاصة للاعبيه قبل ساعات قليلة من مباراتهم أمام وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الرابعة عشرة للدورى.

وشدد باتشيكو على لاعبيه بضرورة الضغط السريع على لاعبى دجلة من الأمام واستثمار أول ربع ساعة لخطف هدف التقدم لإرباك المنافس الذى نجح فى الفترة الأخيرة في تحقيق العديد من النتائج الجيدة مع الفريق الأبيض، بالإضافة لتحقيق التعادل أمام الأهلى في الموسم الحالي .

كما أكد الخواجة البرتغالى على لاعبيه باللعب على الأجناب من أجل فتح الملعب وعمل الكثير من العرضيات والتسديد من خارج منطقة الجزاء لتحقيق الهدف .

وفى الوقت نفسه طلب باتشيكو من الخط الخلفى الحذر من الهجمات المرتدة واللعب من لمسة واحدة وإبعاد الكرة عن المرمى بشكل سريع في ظل السرعة التي يتمتع بها لاعبو دجلة نظرا لصغر سنهم والسرعة التي يخوضون بها اللقاءات .

ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة جمعها بعدما خاض 12 مباراة، فاز في 9 وتعادل 2 وخسر لقاءً وحيداً أمام غزل المحلة، أحرز لاعبوه 21 هدفا ومنى مرماه بـ6 أهداف، بينما يحتل وادى دجلة المركز الأخير برصيد 7 نقاط من 13 لقاء ، فاز في لقاء وحيد وتعادل 4 وخسر 8 ، أحرز لاعبوه 9 هدفا ومنى مرماه بـ19 هدفا.