شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن: موسيماني حير الأهلاوية.. نتائج جيدة وأداء سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الحميد حسن، نجم الأهلى السابق، عن اندهاشه من أسلوب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي، فى إدارة الفريق على الملعب، وقال عبد الحميد حسن فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، حتى الآن لا أفهم طريقة لعب موسيماني، هو محير بشكل عام رغم أن نتائجه قدمت المطلوب، وفى كأس العالم للأندية، الأهلى لم يكن الفريق الكبير الذى انتظرناه، ما تخشاه جماهير الأهلى هو المباريات المقبلة لأن الأداء غير مطنئن، وتسرب إلى الجماهير إحساس بأن الفريق قد يودع البطولة من دور المجموعات.

وأضاف نجم الأهلى السابق، الانسجام ليس انسجام لاعبين، هو انسجام فنى فى الشكل عموماً، ولا يمكن تثبيت التشكيل بشكل دائم، فى الفرق الكبيرة عندما نتحدث عن انسجام نتحدث عن انسجام فنى فى مهام اللاعبين.

وأشار إلى أن فايلر عندما تولى المسئولية لم الفريق بشكل سريع وكان هناك تقارب فى المستوى بين اللاعبين وكان حاسماً بشكل كبير.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الاهلى صباح اليوم، الاثنين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس باستاد الأهلى بالسلام، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 14 من مباريات الدورى الممتاز. وتحدث المدير الفنى مع لاعبيه عن بعض الأمور السلبية التى فرضت نفسها على أداء اللاعبين أمام الطلائع.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولى المقرر لها يوم 6 مارس الجارى فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.