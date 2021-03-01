شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع: أمام الأهلى لازم نركز 100دقيقة مش 90..وكورونا سبب التراجع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، أن سلبيات اللاعب المصرى سبب خسارة فريقه من الأهلى بهدفين مقابل هدف بالدورى، وقال أحمد المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "قولت للاعيبة نحن نواجه الأهلى بطل أفريقيا وثالث العالم لازم نركز 100 دقيقة وليس 90 دقيقة فقط، قولتلهم لما الحكم يصفر تبقى المباراة خلصت وللأسف كعادة اللاعب المصرى لم يستطع التخلص من سلبياته وهى الاستهتار فى الأوقات الأخيرة للمباريات".

وأضاف مدير الكرة بطلائع الجيش، "قلقان من الفترة القادمة لازم نلعب بروح أعلى من اللى ظهرنا بها أمس أمام الأهلى، واجهنا صعوبات شديدة منذ بداية الدورى فمع الأسبوع الثانى تعرض 9 لاعبين للإصابة بكورونا وحصل توتر كبير وهزة بالفريق ليس لغيابهم فقط وإنما لتخوف الآخرين من وصول العدوى لهم".

وتابع أحمد المهدى، "ظل الفريق بعد سبعة أسابيع لا يملك سوى نقطة واحدة ثم نجحنا فى تجاوز الموقف الصعب بشكل يعتبر إنجازا كبيرا، ونأمل أن نكرر أداء الموسم الماضى حينما قدمنا دور ثانى قويا حتى نستعيد ما فاتنا".

وعن رحيل محمد بسام عن الطلائع قال المهدى، "أى لاعب وليس بسام فقط ينظر مجلس الإدارة لمصلحة النادى ومصلحة اللاعب، وحينما يتوافر البديل الكفء والعرض المميز، وقتها مجلس الطلائع لا يمانع رحيل أى لاعب".

وأغلق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء الأحد على استاد الاهلى والسلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، وفاز فيها الاهلى بهدفين مقابل هدف، ونظرا لضيق الوقت يستعد الطلائع بدون راحة لمواجهة إنبى المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال عبد الحميد بسيوني، المدير الفنى لطلائع الجيش، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي، وكان ندًّا وخصمًا قويًّا على مدار الـ90 دقيقة، وكاد يخرج متعادلاً بل فائزًا فى المباراة، لكن الأهلى حسم اللقاء فى آخر دقيقة.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى الجولة الـ14 للدورى الممتاز.

وقال بسيونى عقب المباراة: "وصلنا لمرمى الأهلى كثيرًا لكن محمد الشناوى حارس الأهلى كان نجم اللقاء، وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة، وكان مميزا فى التصديات للاعبينا".

وأضاف: قدمنا مباراة قوية أمام بطل أفريقيا وثالث العالم، ولكن لا أعلم صحة الهدف الثانى للأهلي، وفى النهاية أقدم التحية للاعبى الطلائع على كفاحهم طوال الـ90 دقيقة ونجاحهم فى فرض شخصيتهم.