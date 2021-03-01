شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحكم محمد الأمشيطى متأثرا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الحكم محمد قطب الأمشيطي من منطقة البحيرة لكرة القدم بعد رحلة عطاء للتحكيم المصرى استمرت نحو 10 سنوات متأثرا بفيروس كورونا.

كان الحكم محمد قطب الأمشيطي يعانى مند فترة قريبة من مرض بالرئتين، ومع إصابته مؤخرًا بالفيروس تأثرت حالته الصحية حتى وافته المنية اليوم.

كان الامشيطى اعتزل التحكيم منذ ثلاثة مواسم بعد فترة نجح فيها فى إدارة عدد من المباريات القوية بالدورى لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى ويشهد الجميع له بالكفاءة والحيادية فى إدارة المباريات .