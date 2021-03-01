شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: محدش يطمن للأهلى غير لما يدخل أوضة اللبس.. والزمالك "أحلى كورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التسجيل فى الأوقات القاتلة ميزة للأهلى يسلمها الأجيال لبعضهم البعض، وأن الزمالك يقدم أحلى كورة فى الدوري، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مباراة الأهلى والطلائع كانت مثيرة وممتعة، الأهلى لم يظهر هجومياً إلا متأخراً وكاد يخسر المباراة 2/1 لولا محمد الشناوى فهو نجم المباراة بلا منازع وسبب إنقاد فريقه من الخسارة".

وأضاف حازم إمام، "عجبنى عمرو جمال ضيع فرصة خطيرة وكان محطة مميزة يقف على الكرة ويغير اتجاهاته ويمرر لزملائه، وأحمد سمير سجل هدفا جميلا ولكن معندوش استمرارية بعد الهدف بقى عايز يعمل كعوب وسبعات ويقف على الكورة ومعملش زى الأهلى يكمل ويلعب عشان يكسب".

وتابع الثعلب الصغير، "السولية عجبنى ولكن يظل أجايى هو أفضل مهاجمى الأهلى، يلعب بذكاء شديد وهدفه الأول أبرز مثال، لعبه بطريقة ذكية جدا بس محمد بسام معملش محاولة ينقذها، أداء الاهلى إجمالا لم يكن جميل والطلائع فرقة رذلة بلغة الكرة".

وأشار حازم إمام إلى أن "اعتزل عماد متعب وظهور أجايى يسجل فى الدقيقة 91 وكأن الأهلى أجيال ورا أجيال تسلم بعض التسجيل فى الوقت القاتل، وعشان كده محدش يطمن للأهلى غير لما الفريق يدخل أوضة اللبس، وأجايى من وقت قدومه للأهلى لاعب خطير لا يستهان بيه، النصف الثانى من الموسم الماضى هو أقل فتراته مع الأهلى ولكنه بدأ يستعيد خطورته".

وعن الزمالك قال حازم إمام، "مش عشان أنا زملكاوى بس والله الزمالك بيقدم أحلى كورة فى الدورى، بس للأسف لا يهدف وده مينفعش، الزمالك لعب أقل مبارياته أمام الاسماعيلى وفاز ولعب احسن مبارياته أمام مولودية الجزائر وتعادل".

وأنهى النيجيرى جونيور أجايى، لاعب الأهلى، صيام 144 يوماً عن التهديف مع القلعة الحمراء بعد تسجيله ثنائية فى فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وغاب أجايى عن تسجيل أى هدف منذ أن سجل هدفه فى إنبى المصرى الموسم الماضى يوم 7 أكتوبر قبل أكثر من 4 أشهر كاملة.

ونجح النيجيرى أجايى فى الدقيقة 32 فى إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجاي، إن الثنائى رمضان صبحى وعبد الله السعيد لاعبا بيراميدز، عرضا عليه فكرة الانتقال لصفوف الفريق السماوى لتدعيم الخط الهجومي، خاصة فى ظل المنافسة على الصعيدين المحلى والقاري.