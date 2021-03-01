شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع طبيب الأهلي موقف المصابين قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اجتماعا قصيرا مع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين قبل انطلاق المران الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل المدير الفنى خلال الاجتماع على تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التدريبية، وموعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.

ويرغب موسيمانى فى الاطمئنان على حالة ناصر ماهر الذى شارك فى التدريبات الجماعية وايضا المرحلة التاى وصل اليها وليد سليمان الذى من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد إصابته قبل سفر الفريق إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وأيضا حالة على معلول ومدى إماكنية لحاقه بلقاء فيتا كلوب الكونغولي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والذى سيقام مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش أمس الأحد تدريبات استشفائية في الجيم، فضلا عن بعض تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج المحدد لهم في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم 6 مارس الجاري.