شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يشارك فى جزء من مران الكرة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى جزء من تدريبات الكرة مع بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى متولى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة الجماعية مع بداية مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب.

ويشارك محمود متولي مدافع الفريق فى جوانب متقطعة من تدريبات الكرة الجماعية في التدريبات، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته الفترة الماضية.

وفى وقت سابق، كشف طبيب منتخب مصر السابق والطبيب المعالج لمحمود متولي مدافع الأهلي أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلى مدته 6 أيام فى الأسبوع، وأتم الأربعاء الماضي 6 أشهر منذ إجراء العملية الجراحية، مؤكدا أن اللاعب يخوض 5 ساعات تدريبات يوميا بمعدل 30 ساعة فى الأسبوع.

وقال الدكتور علاء شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن متولي خضع للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد عبد العزيز والذى أجرى العملية للاعب وأكد له أن يمكنه مشاركته فى التدريبات الجماعية ويخوض كل الفقرات التدريبية ما عدا الالتحامات خلال التقسيمة الجماعية.

وأضاف شاكر، أن متولي سيكون جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعدما بدأ اللاعب خوض تدريبات الفريق الأحمر بشكل تدريجي، كاشفا أن قوة عضلات متولى وثبات المفصل باتت جيدة للغاية، كما أن القوة البدنية للاعب أصبحت عالية.

وأكد أن موقف متولي من تدريبات الأهلي يحدده الدكتور أحمد عبد العزيز باعتباره الطبيب المعالج ومن أجرى جراحة الصليبي لمدافع الأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس والتي فاز فيها الاهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم6 مارس الجاري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الاهلى صباح اليوم الاثنين، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش وتحدث المدير الفنى مع لاعبيه عن بعض الأمور السلبية التى فرضت نفسها على أداء اللاعبين أمام الطلائع.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب ، واستأنف الأهلى تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.