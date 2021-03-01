شكرا لقرائتكم خبر عن أجايى نسر مباراة الأهلى والطلائع.. والقلعة الحمراء تحفزه: استمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية فى أقل من شهر، اختار النادى الأهلى النجم النيجيرى جونيور أجايى "نسر" مباراة الفريق أمام نادى طلائع الجيش، التى أقيمت على معلب الأهلى والسلام، مساء أمس، الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أجايى.



أجايى

وكتب الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر تعليقا على صورة أجايي من المباراة، "المتألق جونيور أجايى.. هو نسر المباراة.. استمر".





وسبق وحصل أجايى، على لقب نسر مباراة الأهلى والمريخ السودانى، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز المارد الأحمر، بثلاثية نظيفة، كما حصل على لاعب الجولة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".





وقدم جونيور أجايى، لاعب الأهلى، مستوى طيبًا فى مباراة فريقه ضد طلائع الجيش، وساهم فى قيادة النسور الحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، بعد إحراز هدفى الأهلى فى مرمى الفريق العسكرى، فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، باستاد السلام، فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.





ولعب أجايى، مع الأهلى فى كل البطولات 149 مباراة، سجل فى كل البطولات 41 هدفا، كما رفع رصيده من الأهداف فى الدورى المصرى عبر تاريخه إلى "30" هدفا ليتخطى كابونجو كاسونجو صاحب الـ"28" هدفا.