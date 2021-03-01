شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى معسكره بالعين السخنة استعداداً لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش معسكره المغلق بالعين السخنة وعاد للإسماعيلية استعداداً لمواجهة وادى دجلة، بعدما كان الدراويش قد دخلوا معسكرا مغلقا بداية من الخميس الماضى وحتى غد الثلاثاء استعداداً لمواجهة الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها 10 مارس الجارى على استاد الإسكندرية، إلا أن إدارة النادى تلقت إخطاراً من الجبلاية يفيد بلعب مباراة وادى دجلة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام فى مواجهة يبحث فيها الدراويش عن تعديل مساره المحلى عن طريق خطف النقاط الثلاث للهروب من مراكز القاع فى المسابقة.

وطالب البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالتركيز قبل مواجهة وادى دجلة ثم الاهلى بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للفترة المقبلة التى تشهد ضغط مباريات ومواجهات قوية .

وتعثر فريق الإسماعيلى فى آخر مواجهاته وتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الرابعة عشرة، وبهذا التعادل وصل رصيد الإسماعيلى إلى النقطة رقم 9 فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الدورى الممتاز.

يبدأ محمود البدرى، ظهير أيسر الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى اعتبارا من الأربعاء المقبل بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى مؤخرا. كما سيتم عرض باهر المحمدى مدافع الفريق على استشارى العظام للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة وفى حال تحسن حالته سيتم وضع برنامج تأهيلى أخير قبل الانتظام بالتدريبات. بينما يواصل أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه التأهيل بنجاح تمهيدا لعودته للملاعب بعد اكتمال شفائه.