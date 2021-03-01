شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه بيراميدز بثلاثى وسط.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمصري البوسعيدي، بقيادة على ماهر، على الدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب خلالمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

ومن المقرر أن يدفع على ماهر بالثلاثى فريد شوقى وسعيدو سينبورى بجانب إيزى إيميكا لتأمين منطقة الوسط ومواجهة هجوم الفريق السماوى المقرر أن يخوض اللقاء بغية إحراز الفوز الغائب عن الفريق منذ فترة طويلة خاصة.

على ماهر قام بدراسة بيراميدز بصورة جيدة لتحديد عناصر الخطورة وكيفية إيقافها، بالإضافة إلى نقاط الضعف وكيفية استغلالها فى مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاثة من اجل المنافسة بقوة على المربع لاذهبي الذى يسعي من خلاله العودة للعب فى البطولة الافريقية بعد احتلال الفريق مركز متأخر الموسم الماضى.

ويحتل المصرى المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل 7 وخسر لقاء وحيدا أمام الزمالك، أحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ8 أهداف.

وقام على ماهر خلال اليومين الماضين بمشاهدة بعض مباريات بيراميدز وكان آخرها أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله لتحديد نقاط القوة والضعف بالمنافس وقام بشرح واجبات كل لاعب بفريقه على حدى حتى يحقق نتيجة إيجابية أو خطف نقاط المباراة مثلما فعل الموسم الماضى عندما فاز أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ في لقاء كان يحتاجه المصرى للبقاء بالدورى .