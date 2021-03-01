شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 34 مباراة جمعت الاتحاد وإنبى قبل مواجهة استاد الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره إنبى فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة، فيما تعادل الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى سلبياً في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن للمسابقة.

ترتيب الاتحاد السكندرى وانبى بجدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، ويحتل إنبى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم.

تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى وانبى

تاريخيا، تحمل مواجهة اليوم الرقم 34 بين الفريقين في مسابقة الدوري، كانت الغلبة لمصلحة الفريق البترولي بتحقيق 17 فوزا مقابل 7 فقط لزعيم الثغر، وانتهت 9 مباريات أخرى بالتعادل منها 6 سلبيا، تم تسجيل 59 هدفا فقط منها 39 هدفا لإنبى مقابل 20 فقط للاتحاد.

يتصدر الثنائي لاما كولين، وأحمد عبدالظاهر قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

أول مواجهة رسمية تعود لموسم 2002/2003 عندما صعد إنبى للمرة الأولى لدوري الاضواء والشهرة، ضمن مباريات الأسبوع العاشر "الجمعة 6 ديسمبر 2002" والتي احتضنها إستاد الاسكندرية وتمكن الضيوف من تحقيق الفوز الأول بهدفين دون رد في اخر عشر دقائق سجلهما سيد عبدالنعيم ومجدى عبدالعاطي في شباك يوسف طاهر، وأدارها الحكم رضا البلتاجي.

وفى الدور الثاني على ملعب البلاستيك بشبرا، كرر إنبى فوزه بهدف دون رد سجله حمادة شنح في الشوط الأول، وأدار المباراة ناصر عباس.

وفى المواجهة الرابعة حقق الاتحاد أول فوز له على إنبى وتمكن من فض صيام ثلاث مباريات متتالية عن التهديف في شباك إنبي والتي ظلت عذراء طوال 304 دقاذق كاملة حتى تمكن محمد فضل من هز شباك مصطفى كمال وتسجيل الهدف الأول.

وفى الشوط الثاني تعادل عبدالحميد حسن ميدو، وبعدها بخمس دقائق سجل الوكيل سلامة هدف الفوز في الأسبوع العشرين "الأحد 2 مايو 2004" بالإسكندرية، وأدارها الحكم محمد عباس.

وانتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بتروسبورت بالجولة الثانية عشرة للمسابقة فى 8 يناير 2020 ، فيما انتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز انبى بهدفين دون رد سجلهما أحمد على فى اللقاء الذى أقيم فى 25 ستبمبر 2020 على ستاد الاسكندرية بالجولة 29 للمسابقة.

حسام حسن يطالب لاعبيه بتصحيح المسار وطولان يفتش عن استعادة الانتصارات

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق عن طريق الاستفادة بالمباريات المؤجلة لتعديل وضع زعيم الثغر في جدول المسابقة ،في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الذى يدير المباراة بالتليفون لإصابته بكورونا على لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة.