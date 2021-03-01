شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاهلي.. فقرة استشفاء لأساسيى مباراة الطلائع استعدادا لفيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الذين خاضوا لقاء طلائع الجيش أمس، الأحد، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية فى «الجيم»، فضلا عن بعض تدريبات الجرى حول الملعب فى إطار البرنامج المحدد لهم فى مران اليوم.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس، وقبل انطلاق مران الأهلى عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش أمس على استاد الأهلى بمدينة السلام، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مباريات الدورى الممتاز.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا فى المباراة المقرر إقامتها يوم٦ مارس الجاري.