الامارات | مصرية تتبرع بقرط ذهبي لتجديد عقد محترف الزمالك فرجاني ساسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية تتبرع بقرط ذهبي لتجديد عقد محترف الزمالك فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرعت مصرية بثمن قرطها الذهبي إلى نادي الزمالك من أجل تجديد عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري، صوراً للمصرية سوزان قنديل إلى مقر النادي للتبرع بالمبلغ الذي باعت به قرطها الذهبي من أجل فرجاني ساسي.

وقال موقع الزمالك: «يوما بعد يوم يثبت جمهور نادى الزمالك عشقه لكيان النادي، وأنه يضرب نموذجا في الانتماء، والوفاء لعهد قطعه على نفسه بدعم النادي في مختلف الأوقات، واليوم فوجئت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بحكاية عشق جديدة بطلتها سيدة تدعى سوزان محمد قنديل».

وأوضح البيان: «جاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذى باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن».

وأضاف: «استقبل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، المستشار هشام إبراهيم، السيدة العاشقة للزمالك ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له».

كما منح نائب رئيس النادي السيدة سوزان محمد قنديل علم النادي وتذكار خاص، واستقبل فرجاني ساسي السيدة المصرية، بحفاوة بالغة، ووعدها بالبقاء من أجل جماهير النادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news