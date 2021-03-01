شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الجزيرة اليوم في بطولة دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتمثل أهمية كبيرة لـ«رجال سلة الأهلي» والجهاز الفني للفريق.

وحرص أشرف توفيق المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي» على تخصيص فقرات فنية عديدة في المران الختامي للفريق ركز فيه على الرقابة المحكمة والسرعة والدقة في إنهاء الهجمات، إلى جانب التدريب المستمر على الرميات الثلاثية والجزائية.

وعقد توفيق جلسة مع الجهاز الطبي للاطمئنان على سير برامج التأهيل، والعلاج الطبيعي للاعبين المصابين، وموعد عودة كل لاعب للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية.