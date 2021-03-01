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تعرف على العقوبات المقترحة على الأندية التى لم تلتزم باجراء مسحة كورونا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد، برئاسة أحمد مجاهد، تفاضل بين عقوبتين لتوقيع إحداهما على الأندية، في حال عدم الالتزام بإجراء مسحات كورونا.

وقال مصدر مطلع إن العقوبة الأولى، تتمثل في عدم إقامة المباراة، إذا لم يقدم طرفاها نتيجة مسحات كورونا، بشرط إجرائها في معمل معتمد لدى وزارة الصحة المصرية.
وأضاف المصدر أن العقوبة الثانية، تتمثل في توقيع غرامات مالية كبيرة على الأندية، وهي الأقرب للتطبيق، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.وكان اتحاد الكرة قد قرر إخلاء مسؤوليته، من إجراء مسحات كورونا لأندية الدوري، مطالبا كل ناد بتحمل تكاليف مسحاته، كما طلب، في خطاب رسمي، من كل ناد مبلغ 3 ملايين جنيه، مع منح الأندية مهلة أسبوعين للسداد، لكنها لم تسدد حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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