شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العقوبات المقترحة على الأندية التى لم تلتزم باجراء مسحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد، برئاسة أحمد مجاهد، تفاضل بين عقوبتين لتوقيع إحداهما على الأندية، في حال عدم الالتزام بإجراء مسحات كورونا.

وقال مصدر مطلع إن العقوبة الأولى، تتمثل في عدم إقامة المباراة، إذا لم يقدم طرفاها نتيجة مسحات كورونا، بشرط إجرائها في معمل معتمد لدى وزارة الصحة المصرية.

وأضاف المصدر أن العقوبة الثانية، تتمثل في توقيع غرامات مالية كبيرة على الأندية، وهي الأقرب للتطبيق، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.وكان اتحاد الكرة قد قرر إخلاء مسؤوليته، من إجراء مسحات كورونا لأندية الدوري، مطالبا كل ناد بتحمل تكاليف مسحاته، كما طلب، في خطاب رسمي، من كل ناد مبلغ 3 ملايين جنيه، مع منح الأندية مهلة أسبوعين للسداد، لكنها لم تسدد حتى الآن.