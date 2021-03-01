شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى بدورى الابطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقرب جماهير الأهلي المواجهة المهمة للفريق مع فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، والمريخ السوداني في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

ويخوض الأهلي المباراة المقبلة باحثًا عن عن تحقيق الفوز، لكي يحافظ على حظوظه في التأهل للدور القادم كأول المجموعة، ولتعويض الخسارة التي منى بها في الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

وتعد المباراة المقبلة، ليست هى الأولى التي يواجه فيها الأهلي فريق فيتا كلوب، حيث سبق أن التقى بها مرتين في دور المجموعات عام 2019، وحقق الفريق الأحمر الفوز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول. وتعرض الأهلي للخسارة في المباراة الثانية التي أقيمت في كينشاسا بهدف نظيف.

يقود فريق فيتا كلوب فنيًا فلورانت إبينجي، منذ عام 2014، وكان يتولى في ذات الوقت تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، واستطاع أن يقوده للفوز ببطولة كأس الأمم الافريقية للمحليين عام 2016، وتقدم بإستقالته من منصبه عقب بطولة كأس الأمم الافريقية التي نظمتها مصر عام 2019.

وكان أفضل إنجاز له مع الفريق الكونغولي في البطولات الافريقية، قيادته للوصول إلى نهائي الكونفيدرالية الافريقية عام 2018، قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيف.