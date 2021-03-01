شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى بدورى الابطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتقرب جماهير الأهلي المواجهة المهمة للفريق مع فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
ويحتل فريق سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتا كلوب في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، والأهلي في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، والمريخ السوداني في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.
ويخوض الأهلي المباراة المقبلة باحثًا عن عن تحقيق الفوز، لكي يحافظ على حظوظه في التأهل للدور القادم كأول المجموعة، ولتعويض الخسارة التي منى بها في الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.
وتعد المباراة المقبلة، ليست هى الأولى التي يواجه فيها الأهلي فريق فيتا كلوب، حيث سبق أن التقى بها مرتين في دور المجموعات عام 2019، وحقق الفريق الأحمر الفوز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين، أحرزهما ناصر ماهر وعلي معلول. وتعرض الأهلي للخسارة في المباراة الثانية التي أقيمت في كينشاسا بهدف نظيف.
يقود فريق فيتا كلوب فنيًا فلورانت إبينجي، منذ عام 2014، وكان يتولى في ذات الوقت تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، واستطاع أن يقوده للفوز ببطولة كأس الأمم الافريقية للمحليين عام 2016، وتقدم بإستقالته من منصبه عقب بطولة كأس الأمم الافريقية التي نظمتها مصر عام 2019.
وكان أفضل إنجاز له مع الفريق الكونغولي في البطولات الافريقية، قيادته للوصول إلى نهائي الكونفيدرالية الافريقية عام 2018، قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربي بثلاثية نظيف.
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