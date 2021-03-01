شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 50 ألف جنيه.. إعلان لتامر حسني ونيلي كريم يتسبب في أزمة بنادي الترسانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزمة كبيرة شهدتها أروقة نادي الترسانة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصوير تامر حسني ونيلي كريم إعلان لإحدى شركات المحمول استغرق 10 ساعات داخل النادي، بـ 50 ألف جنيه.

ووفقًا لمصادر داخل نادي الترسانة فإن تصوير الإعلان تسبب في غضب كبير لدى أعضاء النادي نظرًا لضعف المقابل المادي، رغم أنهم سبق واتفقوا على تقاضي 300 ألف جنيه مقابل التصوير.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»، إن بعض الأعضاء استفسروا عن سبب تغيير قيمة التعاقد وعدم سداد 300 ألف والاكتفاء بـ 50 فقط ليؤكد مسؤولوا الشركة إن المدير التنفيذي لنادي الترسانة أجرى اتفاق جديد دون علم مجلس الإدارة.