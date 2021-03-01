شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فريد يخوض انتخابات الترسانة على منصب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسن فريد رئيس نادي الترسانة الأسبق رغبته في خوض انتخابات الشواكيش على مقعد رئيس النادي في الإنتخابات المقبلة المزمع إقامتها خلال شهر اكتوبر المقبل.

وعقد فريد جلسة خاصة مع سيد جوهر رئيس النادي الأسبق لإقناعه بتشكيل قائمة انتخابية قوية يكون فيها «جوهر»نائبا، في الوقت الذي يقوم فيه طارق سعيد رئيس النادي بتشكيل قائمة انتخابية مضادة لخوض نفس الإنتخابات.