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حسن فريد يخوض انتخابات الترسانة على منصب الرئيس

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسن فريد رئيس نادي الترسانة الأسبق رغبته في خوض انتخابات الشواكيش على مقعد رئيس النادي في الإنتخابات المقبلة المزمع إقامتها خلال شهر اكتوبر المقبل.

وعقد فريد جلسة خاصة مع سيد جوهر رئيس النادي الأسبق لإقناعه بتشكيل قائمة انتخابية قوية يكون فيها «جوهر»نائبا، في الوقت الذي يقوم فيه طارق سعيد رئيس النادي بتشكيل قائمة انتخابية مضادة لخوض نفس الإنتخابات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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