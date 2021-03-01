شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتهامات وراء القبض على جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقت الشرطة الكتالونية، اليوم الإثنين، القبض على جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق، على إثر تهم بالفساد وسوء الإدارة، بالإضافة إلى شبهة غسيل الأموال.

واعتقلت الشرطة بارتوميو في منزله ليعيش الرئيس السابق للبلوجرانا أزمة جديدة تضاف إلى أزماته المتعددة منذ توليه رئاسة الفريق الكتالوني في 2014.

وكان بارتوميو بطلًا لسلسلة من الفضائح على مدار ولايتيه كرئيس لبرشلونة، بل وحتى قبلها، إذ كان أحد المتهمين في قضية الفساد التي اتهم فيها سلفه في مقعد الرئاسة ساندرو روسيل، حيث عمل معه بارتوميو كنائب للرئيس، ووجه للثنائي تهمة إخفاء القيمة الحقيقية لصفقة انضمام نيمار إلى النادي الكتالوني، فيما انضمت إليها القضية الجديدة التي يتهم فيها بالتعاقد مع شركة «سوشيال ميديا» لكي تقوم بالحفاظ على صورته وانتقاد لاعبي الفريق ومدربيه.

في الوقت نفسه، وقبل رحيله مباشرة عن النادي كان الرئيس في صراع شرس مع قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي انتقد بارتوميو بشكل علني دون مواربة واتهمه بالكذب والخداع، في الوقت الذي تقدم فيه اللاعب بطلب رسمي للرحيل، رفضه الرئيس السابق وأصر على الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني والبالغ 700 مليون يورو للسماح له بالرحيل، ما أجبر ميسي على الاستمرار في البلوجرانا.

وفي القضية الحالية، يواجه بارتوميو تهمتين بشكل رسمي، حسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، هما الإدارة غير العادلة والفساد بين الأشخاص، فيما أشارت الصحيفة نفسها إلى أن الشرطة لا تستبعد وجود شبهة غسيل أموال أيضًا بعد فحصها للأوراق في مقر النادي اليوم.