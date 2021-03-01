شكرا لقرائتكم خبر عن «نيانج» يشعل الخلافات بين الأهلي السعودي وفلادان ميلويفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشتعلت الاجواء داخل نادي الاهلي السعودي، وازدادت سوءا بعد نزيف النقاط واهدار فرصة المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي.

وبحسب الصحافة السعودية أن خلافا حادا نشب داخل جدران نادي الاهلي السعودي بين ادارة النادي والمدرب الصربي، بسبب التعاقد مع السنغالي مباي نيانج، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت الصحف السعودية أن فلادان تفاجأ بالتعاقد مع نيانج، لأن الإدارة لم تستجب لمطالبه، حيث أخبرها بحاجة الفريق لترميم خط الدفاع«.



وتابع: المدير الفني الإدارة تعاقدت مع نيانج دون أخذ رأي المدرب، وهذا تسبب في مشكلة كبيرة

و أصر فلادان على عدم حاجة الفريق للاعب، خصوصا في ظل تراجع مستواه البدني، وأعلم الإدارة بأنه يحتاج لفترة تأهيل، حتى يستعيد لياقته«.

وكان ميلويفيتش قد استبعد نيانج، من قائمة الفريق لمباراة الفيصلي، التي خسرها الأهلي (2-1) .

ويتصدر نادي الشباب السعودي صدارة ترتيب الدورى الممتاز بعد مرور 20 جولة حصد من خلالها 41 نقطة ويتبقي له مباراة مؤجلة عن منافسية نادي الهلال السعودي الذي يحتل الوصافة ب39 نقطة .

بينما ابتعد الاهلي السعودي عن المنافسة بعد تلقي هزيمتين متتاليتين أمام الشباب والفيصلي وسبقهما التعادل في مباراتين امام العين والاتحاد .

ومن المعروف أن احمد جازي يلعب ضمن صفوف نادي الاتحاد السعودي ويقدم اللاعب مستوي طيب مع فريقه