شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من عدم تسجيل محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أهداف في شباك شيفيلد يونايتد أمس، لكن فريقه عاد إلى الإنتصارات بعد الخسائر المتوالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك نجم فريق ليفربول محمد صلاح بشكل أساسي في مباراة الجولة 26 من المسابقة والتي انتهت بفوز «الريدز» 2-0، في اطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام شيفيلد يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول خلال مباراة شيفيلد يونايتد كان كورتيس جونز، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

توقف رصيد محمد صلاح من الأهداف هذا الموسم عند 24 هدفا، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بسبب التعثر في 6 مباريات بالخسارة و8 تعادلات.

وأرجع بعض الخبراء تراجع فريق ليفربول هذا الموسم لكثرة الإصابات التي تعرض لها الفريق لأبرز نجومه على رأسهم فيرجيل فان دايك، وأيضا تذبذب مستوى حارسهم البرازيلي أليسون بيكر.

إذ يحتل المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لاستضافة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الخميس المقبل.