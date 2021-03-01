شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تداهم مقر برشلونة وتعتقل رئيس الفريق السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داهمت الشرطة الكتالونية، صباح اليوم الاثنين، مقر نادي برشلونة في ضوء تحقيقاتها في اتهامات بالفساد، فيما ألقت القبض على رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وثلاثة آخرين.

ويأتي ذلك في ضوء الاتهامات التي لاحقت الإدارة السابقة للنادي الكتالوني بدفع مبالغ مالية لشركة متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، ومن بينهم قائد البلوجرانا ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز وكذلك المدير الفني الأسبق بيب جوارديولا.

ورغم نفي بارتوميو لتلك الاتهامات في وقت سابق، إلا أنه تعرض، صباح اليوم، للاعتقال، حسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فيما انضم إليه أوسكار جراو، المدير التنفيذي، ورومان جوميز بونتي، مدير الشؤون القانونية، بالإضافة إلى المستشار السابق لبارتوميو خاومي ماسفيرير.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أنه وبعد التفتيش الذي قامت به الشرطة، فإنها لا تستبعد كذلك أن الجرائم قيد التحقيق تتضمن غسيل الأموال.

وكانت الشرطة الكتالونية قد حاصرت مقر نادي برشلونة، صباح اليوم، ومنعت الدخول إلى المكاتب، فيما قامت بفحص الملفات الموجودة في عدة أقسام داخل النادي بحثًا عن مزيد من الأدلة بخصوص القضية الخاصة بتعيين النادي لشركة «سوشيال ميديا» تحمل اسم «I3 Ventures».

وقام المحققون بالتفتيش في الإدارة المالية والقانونية وإدارة مراقبة الامتثال، فيما يواجه المتهمون حاليًا تهمتين هما الإدارة الغير عادلة والفساد بين الأشخاص، بالإضافة إلى شبهة وجود جريمة غسيل أموال.