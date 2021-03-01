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راحة سلبية فى الأهلى الثلاثاء خوفًا من الإجهاد قبل مواجهة فيتا كلوب

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، غدًا الثلاثاء، في إطار البرنامج التدريبي؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة.

ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل في الثالثة عصرا، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم 6 مارس الجاري.

يذكر أن الأهلي فاز أمس على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدوري الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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