شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة وجلسة علاج طبيعي لمحمد هاني في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة في الجيم وجلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى محمد هاني تدريبات منفردة واستشفائية تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أحمد أبوعبلة؛ بسبب شكواه من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد.

وينتظم هاني في التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غدا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 6 مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.