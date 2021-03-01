شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك ضد وادي دجلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر عشاق نادي الزمالك عودة ناديهم للمنافسات المحلية، حيث يكثر البحث الآن على موقع جوجل من كل عشاق نادي الزمالك عن موعد مباراة الزمالك المقبلة في بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويعود الزمالك لمباريات الدوري الممتاز عقب لقاء تونجيث السنغالى في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حيث يبحث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد مباراة الزمالك مع وادي دجلة في بطولة الدوري.

فضلا عن البحث عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك مع وادي دجلة – تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة – غيابات الزمالك أمام وادي دجلة – ملعب الزمالك مع وادي دجلة

ويحل الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك عند السابعة والنصف مساء غدا «الاثنين» ضيفا على وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري.

يدخل الزمالك المباراة تحت شعار واحد وهو لا بديل عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أهمها مواصلة اعتلاء الصدارة، واستعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم بعد التعادل أمام بطل السنغال سلبيا.

وحرص جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، خلال الفترة التي سبقت المباراة على علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في المباراة الأفريقية لتلاشيها في مباراة الغد، وأهمها غياب التركيز لدى المهاجمين وعدم إنهاء الهجمة بشكل مثالى وتسرعهم في نقل الكرة، فضلا عن غياب التركيز أحيانا عند المدافعين.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الأول بـ 29 نقطة بعد خوضة 12 مباراة نجح من خلالها في الفوز في 9 مباريات بينما تعادل في مباراتين وتلقي هزيمة واحدة كانت أمام غزل المحلة.

وحرص باتشيكو خلال معسكر الفريق استعدادا للمباراة على عقد جلسة فنية مع اللاعبين لمنحهم خلالها بعض التعليمات التي من المفترض أن يتم تطبيقها خلال لقاء دجلة، خاصة أنها المباراة الوحيدة في الدورى قبل الصدام مع الترجي الرياضي في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى باتشيكو لتجربة كافة العناصر التي سيعتمد عليها في مباراة الترجى، لاسيما أن الزمالك يبحث عن العودة من تونس بالثلاث نقاط، بعد التعادل مع مولودية الجزائر في القاهرة، وتونجيث في السنغال.

من جانبه، أكد باتشيكو أن مباراة وادي دجلة بروفة قوية لمواجهة الترجي، وهذا لا يعني انشغالنا بالمباراة الأفريقية عن مباراة الغد، وقال: درسنا وادي دجلة جيدا وحددنا نقاط الضعف لديهم وبنينا خطتنا على ذلك.

وتابع: نسعى للحفاظ على صدارة بطولة الدورى بتحقيق الفوز الثالث على التوالى في بطولة الدورى عقب الفوز على الاتحاد السكندري وعلى الإسماعيلي آخر جولتين.

وشدد المدير الفني على لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير البيضاء بعد التعادل المخيب أمام بطل السنغال وتوجيه رسالة قوية لفريق الترجي قبل المواجهة المقرر أن تجمع الفريقين السبت المقبل بتونس.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي، وفى خط الدفاع عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي- محمود علاء- طارق حامد – فرجاني ساسي وفى الوسط أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو وفى الهجوم مروان حمدي مهاجم الزمالك الجديد.