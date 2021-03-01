شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكثف جلسات إعادة الثقة قبل مواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستكون مباراة وادي دجلة مع الإسماعيلي، يوم الجمعة المقبل، أهم مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدورى الممتاز، في ظل سعي كل منهما وبكل قوة من أجل الهروب من مراكز الخطر.

ويحتل الإسماعيلي، المركز قبل الأخير بـ 9 نقاط، بينما وادي دجلة في المركز الثامن عشر والأخير بعد أن جمع 7 نقاط.

وقال عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي، إن فريقه دخل معسكرًا مغلقًا بالعين السخنة، من أجل مزيد من التركيز قبل المهمة المقبلة.

وأضاف «سليمان» في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: «تم عقد جلسات تحفيزية منفردة مع اللاعبين تستهدف إعادة الثقة بالنفس والتأكيد على قدراتهم في تخطي سلسلة تراجع النتائج، ووضع الفريق بمكانته المنتظرة بين الكبار».

وتابع «مكاسب المعسكر تتمثل في الارتقاء بالقدرات البدنية لدى اللاعبين، فضلًا عن تحقيق مزيج من التناغم والانسجام بين كافة عناصر الفريق».