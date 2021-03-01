شكرا لقرائتكم خبر عن توريس يواصل «نفخ» عضلاته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

واصل الإسباني السابق فيرناندو توريس (39 عاماً) نشر صور تظهره بمزيد من العضلات الضخمة عبر حسابه، بعد شهر من صدمة الجمهور برؤيته عريض المنكبين.

واعتزل توريس الملقب بـ«النينو» (الصغير) في يونيو 2019 بعد مسيرة مع ليفربول وتشيلسي وأتلتيكو مدريد على فترتين، لكنه على ما يبدو يمضي وقته في الجيم لـ«نفخ» عضلاته.

وعلق مشجع: «يبدو أن المهاجم الإسباني الدولي يخطط لدخول رياضة الفنون القتالية المختلطة»، وكتب مشجع لتشيلسي: «توريس تحول من الـ«نينو» إلى الـ«هومبري» (الضخم) بعد اعتزاله».

وعمل توريس، أصغر كابتن في تاريخ أتلتيكو مدريد بسن الـ19 في مايو 2001، مدرباً لرديف الأتلتي وتركه مطلع العام الجاري، لأسباب شخصية ثم ظهر فجأة بعضلاته في إعلان لموقع كازينو في جنوب آسيا، حيث يعمل سفيراً لماركته.