شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يحقق رقماً قياسياً في طرد المدربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سيسجل نادي شالكه الألماني، رقماً قياسياً الأسبوع المقبل في مجال تغيير مدربيه هذا الموسم، وسيبحث النادي الذي حقق فوزاً واحداً في 23 مباراة في حملة البوندسليجا عن تعيين مدرب جديد للمرة الخامسة بعد طرد المدرب السويسري كريستيان جروس عقب الخسارة 5-1 على يد شتوتجارت السبت.

ولم يحقق جروس (66 عاماً) سوى فوز واحد (على هوفنهايم 4- صفر في مطلع يناير) في الـ11 مباراة التي قادها منذ تعيينه في 27 ديسمبر الماضي ووفق صحيفة بيلد قاد نجما أرسنال السابقان سياد كولاسيناش وشكودران موصطافي ثورة غرفة الملابس ضده.

ويشتكي اللاعبون من اختلاط أسمائهم على المدرب ناهيك عن طريقة حديثه معهم وطرق تدريبه وتكتيكه.

ورحل المدافع أوزان كاباك لأرسنال ولم يحقق ضم كولاسيناش وموصطافي تحسناً في دفاعات الفريق، أما النجم الهولندي هنتيلار (37 عاماً) فلم يلعب سوى 10 دقائق منذ عودته للفريق الشهر الماضي بسبب إصابات عضلية.

وطرد شالكه قبل جروس، مساعد المدرب رينير فيدماير ومدير الفريق ساتشا ريذر ورئيس تقييم الأداء فيرنر لوثارد ومدرب الأكاديمية بيتر كنابل الذين تم تعيينهم لقيادة الفريق.

وعلق رئيس النادي ينز بوشتا: «القرارات التي اتخذناها كانت ضرورية جداً بعد النتائج المخيبة أمام دورتموند وشتوتجارت، علينا ألا نلوم شخصاً معيناً لأن الوضع الفني للفريق واضح للجميع، علينا التفكير بمستقبل الفريق في الموسم المقبل عند اتخاذ أي قرار شخصي حالياً».

ويحتل شالكه ذيل الترتيب بفارق 9 نقاط عن أرمينيا بيليفيلد وهيرتا برلين صاحب المركز الـ15.