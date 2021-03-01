شكرا لقرائتكم خبر عن مالديني: نتريث في تحويل إعارة توموري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أثنى باولو مالديني أسطورة الميلان ومديره الفني حالياً على الظهير فيكايو توموري (23 عاماً) المعار من تشيلسي في يناير، وقال إنه يذكره بنفسه وأضاف بعد مشاركة الظهير في مباراة الفوز على روما: «لحسن الحظ أنا أعمل في ناد يترك بصمته في مسيرة اللاعبين، عندما يريد ميلان لاعباً ما، ينصت للعرض. فيكايو يتمتع بميزات خاصة، سرعة وضغط لذلك وجدنا أنه أفضل من يدعم الفريق في النصف الثاني من الموسم، وطبعاً هذا القرار ترك رومانيولي حزيناً لأن كل لاعب يريد أن يشارك. ميلان حالياً أفضل بـ17 نقطة عن الموسم الماضي في نفس الفترة ونحتل وصافة الـ»سيري أي«رغم الإصابات والمشاركة في مسابقات أخرى، ولذلك تبرز الحاجة للمناوبة ورومانيولي لعب تقريباً كل مباراة».

وعن إمكانية تحويل إعارة توموري لصفقة دائمة (25 مليون استرليني)، أجاب مالديني: «لدينا خيار شرائه ونحن من يقرر تفعيل الخيار من عدمه. بالنسبة لعقود اللاعبين القريبة من الانتهاء بضمنهم زلاتان إبراهيموفيتش نناقشها أسبوعياً أيضاً، كل ما يمكنني قوله إنه لا توجد الكثير من الأخبار بهذا الصدد».