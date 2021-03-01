محاضرات في حتا والنصر ضمن برنامج مجلس دبي لتطوير اللاعبين

دبي: ”الخليج 365”

انطلقت فعاليات «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أندية دبي الرياضية تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، بهدف تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي.

بدأت الفعاليات في شركة حتا لكرة القدم بحضور علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتّا وشركة حتا لكرة القدم وراشد عامر المدير الرياضي لشركة حتا لكرة القدم وعادل البناي مدير قسم شركات كرة القدم في مجلس دبي الرياضي، وكانت المحاضرة الثانية في مقر شركة النصر لكرة القدم بحضور سعيد العامري المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم وعبد الرحمن محمد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وصلاح جلال مدير الفريق الأول، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعادل البناي مدير شركات كرة القدم في المجلس، حيث ألقى الخبير الكروي أفرام جرانت المدير الفني السابق لمنتخبا إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث ووست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، محاضرتين تحفيزيتين في كل نادي لنخبة اللاعبين الموهوبين من أعمار 14 إلى 19 سنة وللاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين.

وركز أفرام في محاضراته على تحديد نقاط القوة الذهنية لدى اللاعبين وتكامل العناصر التي تؤدي إلى تحقيق الفوز والتي تتضمن العوامل الثلاثة التي تصنع اللاعب الناجح وهي: الموهبة والحماس والقتالية في اللعب والقوة الذهنية والثقة بالنفس.

وتحدث جرانت عن خبرته مع تدريب الأندية العالمية والمنتخبات وأكد أن جميع الفرق في العالم تعمل وفق هذه العناصر فاللاعب الناجح يجب أن يكون موهوباً بالأساس والموهبة وحدها لا تصنع النجاح إذ يجب أن تكون مقرونة بالتدريب المستمر والحماس في التدريب واللعب والرغبة في تحقيق الفوز كما يجب أن يتمتع اللاعب الناجح وأيضًا الفريق الناجح بذهنية قوية والثقة بالنفس وبإمكانية تحقيق الانتصارات مهما كانت التحديات.

وضرب المدرب العالمي أمثلة عن لاعبين أشرف بشكل مباشر على تدريبهم وحدد كيفية تطوير جوانبهم المهارية وكيفية تعويض الفروقات في الموهبة بين اللاعبين من خلال الحماس في التدريب والتنافسية في الملعب وقوة الشخصية.

كما ضرب المدرب أمثلة من رياضات أخرى حول جهود اللاعبين لتطوير قدراتهم والعمل والمجهود الإضافي الذي يقوم به كل لاعب لتطوير قدراته وتعزيز مكانته في الفريق الأول أو تواجده في صفوف الأبطال، وأكد أن الهدف من المحاضرات هو تحفيز وتعويد اللاعبين على التفكير الصحيح وتحديد المسار بشكل ناجح دون التدخل في الأمور الفنية التي يحددها مدرب كل فريق، لكنه حث اللاعبين على أن يكون كل منهم الأفضل في مركزه والعمل على استمرارية تحليل الأداء والاستفادة من آراء المختصين وتطوير نقاط القوة وأيضاً معالجة نقاط الضعف من أجل تكوين لاعب ناجح يكون نواة لفريق بطل.

وأعرب جرانت عن سعادته بالعمل مع مجلس دبي الرياضي في هذا البرنامج الطموح الذي يستهدف تعزيز أداء ونتائج فرق أندية دبي، كما أعرب عن سعادته بلقاء اللاعبين الموهوبين من الناشئين والشباب والفريق الأول.

وسيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم محاضرات مماثلة ضمن فعاليات البرنامج في شركات شباب الأهلي والوصل لكرة القدم، وذلك ضمن جهود مجلس دبي الرياضي المستمرة منذ سنوات لتطوير جميع العاملين في أندية وشركات كرة القدم بدبي بمختلف التخصصات الإدارية والفنية وعلى مستوى المدربين واللاعبين.

ويتضمن البرنامج تقديم محاضرات توعوية، ودورات تثقيفية ومحاضرات للاعبين الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده وتعلم اللغة العربية، إلى جانب محاضرات ودورات لمرحلة ما بعد الاعتزال وتعزيز قرارات اللاعبين باتخاذ كرة القدم مهنة لهم ضمن القانون الرياضي.

ويستمر البرنامج لمدة 3 مواسم رياضية قادمة ليكون إضافة مهمة في جهود المجلس المستمرة منذ عدة سنوات لتطوير جميع العاملين في أندية وشركات كرة القدم بدبي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية وعلى مستوى المدربين واللاعبين.