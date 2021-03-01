"التشكيل.. طاقم التحكيم.. الغيابات.. الموعد.. القنوات الناقلة".. مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر - اعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استقراره على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادى دجلة، المقرر لها اليوم الاثنين، باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدا الأبيض المباراة بتشكيل مكون من كما ذكر موقع "الوطن سبورت":

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل الوصول للنقطة رقم 32 وتعزيز صدارته لجدول ترتيب المسابقة.

21 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة دجلة



وجاءت قائمة الفريق كالتالي:



حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم «جنش» ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي «الونش» ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أشرف «روقا» وإسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

و6 لاعبين خارج الحسابات



وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كلا من محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو الذي يعاني من الإجهاد، وحازم إمام ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمد عبدالسلام للإصابة.

وحرصت لجنة الكرة على عقد جلسة مع اللاعبين، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت الجلسة المطولة للحديث مع اللاعبين حول الفترة المقبلة، وأهميتها في مشوار الفريق.

وطلبت اللجنة من اللاعبين التركيز في لقاء وادي دجلة من أجل مواصلة الصدارة، وغلق الملف الإفريقي مؤقتا.



محمد عادل حكما للقاء الزمالك ودجلة

ومن المنتظر أن يدير الحكم محمد عادل المباراة التي يحل فيها الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على وادي دجلة، في السابعة والنصف مساء، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



وسيعاون عادل كلا من: شريف عبد الله وعمر فتحي ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا، وسيد شعبان حكما للفيديو ويعاونه سعيد حمزة.

الموعد والقنوات الناقلة



وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم، في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر «الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة»، ويقودها الحكم المصري محمد عادل.

وسيتم نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة، عبر قناة «أون تايم سبورت HD1»، ويتولى التعليق عليها بلال علام.