جالطة سراي يربح مليون 125 ألف يورو من مصطفى محمد في 6 مباريات

الشارقة - اميمة ياسر -

حصل نادى جالطة سراى على مبلغ 8.1 مليون ليرة تركية بفضل مصطفى محمد المعار لصفوف الفريق فى يناير الماضى، قادما من الزمالك المصرى، حيث حصد جالطة سراى 9 نقاط مباشرة بأهداف المهاجم المصرى في مباريات إف جاردن وكاسمباشا وأرضروم في الدوري التركي.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن جالطة سراى ربح مليوناً و125 ألف يورو بفضل مساهمة مصطفى محمد، الذى قاد الفريق للفوز بأهدافه فى مباريات إف جاردن وكاسيمباشا وأرضروم، ما تسبب فى تصدر جالطة سراى لجدول ترتيب الدوري التركي، ومكن ناديه من كسب 8.1 مليون ليرة تركية مكافأة للنجاح.

ونجح المهاجم المصرى في قيادة جالطة سراى لربح 1.25 مليون يورو في ثلاث مباريات خاضهم في شهر فبراير، وهو ما يقرب من قيمة راتبه بصفوف الفريق التركى لمدة عام.

ويحصل مصطفى محمد على راتب قدره 400 ألف دولار لمدة نصف موسم 2020/2021 و 725 ألف دولار فى موسم 2021/2022.

يذكر أن مصطفى محمد، لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى المحترف في صفوف نادي جالطة سراى التركى، فاز بجائزة لاعب الشهر فى اختيار الجماهير على موقع asistanaliz المتخصص فى تحليل الأداء، بعد أدائه المذهل فى الدورى التركى، وقيادته لفريقه لخطف صدارة جدول ترتيب البطولة من فنربخشة، وتسجيله 6 أهداف فى 6 مباريات خاضها بقميص فريقه الجديد فى جميع المسابقات