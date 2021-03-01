شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربي: حمادة صدقي أساء لنفسه وأملنا مع كشري البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، عن كواليس رحيل حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق، وقال عامر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، لم يكن هناك أي خلافات من أى نوع مع حمادة صدقي، وكإدارة دائماً نوفر الأجواء المناسبة للمدرب الذى يعمل معنا، وهذا ظهر مع مختار مختار الذى استمر معنا 5 مواسم، ونفس الأمر تكرر مع حمادة صدقي، وقبل قراره بيوم كنا نجلس سوياً للتخطيط للفريق فى الفترة المقبلة وللتخطيط لإقامة معسكر.

وأضاف رئيس الإنتاج، أن حمادة صدقي أساء إلى نفسه ولنا أيضاً، مشيرا إلى أن عقد أحمد كشرى يمتد للموسم المقبل، وما طلبناه منه هو البقاء بالدورى، وندعمه لتجاوز المرحلة الحالية.

واختتم رئيس الإنتاج قائلا، لم يصلنا أي إخطار من اللجنة الثلاثية بإلغاء المسحات حتى الآن، والطبيعى أننا نخضع لمسحة يتكفل بها الاتحاد، ونعاني من عدم وجود موارد والأمور صعبة للغاية.

ويعقد أحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق والمدير الفنى السابق لأسوان جلسة مع اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق اليوم لتوقيع عقود تدريب الفريق خلفاً لحمادة صدقى، ومن المقرر أن يقود كشرى مران الإنتاج فور الانتهاء من جلسة توقيع العقود، ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربي، تعيين أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لحمادة صدقي، على أن يتم إعلان الجهاز المعاون له ظهر اليوم الإثنين.

وكان حمادة صدقي قد اعتذر عن الاستمرار في تدريب الإنتاج الحربي، بعد تلقيه عرضا من الهلال السوداني، وكان صدقي قد تولي تدريب الإنتاج في 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق، الذي استقال من منصبه.