شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ مران الأهلي بمحاضرة لشرح سلبيات مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الاهلى صباح اليوم الاثنين، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التى أقيمت أمس باستاد الأهلى بالسلام، وفاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 14 من مباريات الدورى الممتاز. وتحدث المدير الفنى مع لاعبيه عن بعض الأمور السلبية التى فرضت نفسها على أداء اللاعبين أمام الطلائع.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولى المقرر لها يوم 6 مارس الجارى فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وفى هذا السياق عبر سامى قمصان، مدرب الفريق عن سعادته بفوز ‏الاهلى على حساب طلائع الجيش، مؤكدًا أن هذا الفوز أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.‏ وقال قمصان إن الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ‏وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدنى ‏والخططى والتحلى بشخصية الأهلي.‏

وأضاف مدرب الأهلى واجهنا فريقًا قويًّا ويلعب بشكل دفاعى جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز ‏الفنى يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكانت هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن ‏الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني.‏. وأى فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوى قدم مباراة كبيرة ‏ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايى أدى بشكل جيد.‏

وأشار قمصان إلى أن جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الجهاز الفنى واللاعبين ‏قبل المباراة كان لها دور كبير فى دعم الجميع وإعادة الثقة إلى عناصر الفريق، بعد نتيجة ‏مباراة سيمبا التنزانى والظروف التى أقيمت فيها.‏

وأضاف أن الأهلى لا يقدم أعذارًا لأى نتيجة، والجهاز الفنى يعمل على تصحيح الأخطاء ‏وتطوير الأداء وعلاج السلبيات.‏

وأكد قمصان أن مباراة فيتا كلوب مهمة للغاية فى مشوار الفريق، وكل اللاعبين لديهم إصرار ‏كبير على تحقيق الفوز واستكمال المشوار الأفريقي، وقد سبق للفريق مواجهة ظروف ‏مماثلة ونجح فى تخطيها.

واختتم قمصان تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلى التى تدعم الفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز ‏الفنى يقدر جيدًا حزنها لغياب التوفيق فى بعض الأحيان.‏