شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح الشناوى راحة بعد كدمة مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، وغاب الشناوي عن المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل على راحة سلبية؛ بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز.

وينتظم الشناوي في التدريبات الجماعية للأهلي الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني لجميع اللاعبين غدا الثلاثاء.

وبرز محمد الشناوى في لقاء طلائع الجيش بعد تصديه لعدة انفاردات كات ان تنهي المباراة لصالح الطلائع خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني عندما أنقذ انفرادين من ناصر منسي قبل ان يحز اجاي هدف فوز الاهلى فى الدقيقة الأولي من الوقت الضائع

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها يوم 6 مارس الجاري في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى ، قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إنه راضٍ عن نتيجة مباراة طلائع الجيش التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، في الجولة الـ14 للدوري المصري، لكن الأداء لم يكن بالشكل الأفضل.

وتابع موسيماني: قدمنا مباراة جيدة أمام الطلائع، ولاعبو الأهلي أظهروا شخصية قوية ولعبوا بحماس وإصرار حتى النهاية، وراض عن المستوى والأداء خاصة بعد رحلة الإجهاد في تنزانيا، مشيرًا أنه عندما تكون المباراة صعبة، نحتاج للاعبين الكبار وأصحاب الخبرة الجيدة، ولدينا أجاي من اللاعبين أصحاب الخبرة ولديهم شخصية وروح عالية على التسجيل.