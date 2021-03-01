شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحارب الإجهاد في الأهلى براحة 24 ساعة قبل مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غداً لمحاربة الأجهاد الذي يعاني منها الفريق، وخاض الاهلي مراناً صباح اليوم ،الأثنين، بملعب التتش دون راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف أمس في الجولة الـ14 لبطولة الدوري.

وقرر موسيماني، خوض الفريق مران صباح اليوم عقب مباراة الطلائع على أن يحصل الفريق على راحة سلبية غداً ثم يعاود التدريبات الأربعاء المقبل.

ويستعد الأهلي حالياً لمبارة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والى ستقام بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، وفى هذا السياق عبر سامى قمصان، مدرب الفريق عن سعادته بفوز ‏الاهلى على حساب طلائع الجيش، مؤكدًا أن هذا الفوز أعاد الثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.‏ وقال قمصان إن الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ‏وكانوا بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة من جديد، ونوجه لهم الشكر على الأداء البدنى ‏والخططى والتحلى بشخصية الأهلي.‏

وأضاف مدرب الأهلى: واجهنا فريقًا قويًّا يلعب بشكل دفاعى جيد، وهو ما احتاج منا إلى جهد كبير، والجهاز ‏الفنى يعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء، وكانت هناك تعديلات فنية أسفرت عن تحسن ‏الأداء وتسجيل هدف اللقاء الثاني.‏. وأى فريق كبير لا بد أن يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوى قدم مباراة كبيرة ‏ونحن محظوظون بما يقدمه، كما أن أجايى أدى بشكل جيد.‏

وأشار قمصان إلى أن جلسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مع الجهاز الفنى واللاعبين ‏قبل المباراة كان لها دور كبير فى دعم الجميع وإعادة الثقة إلى عناصر الفريق، بعد نتيجة ‏مباراة سيمبا التنزانى والظروف التى أقيمت فيها.‏

وأضاف أن الأهلى لا يقدم أعذارًا لأى نتيجة، والجهاز الفنى يعمل على تصحيح الأخطاء ‏وتطوير الأداء وعلاج السلبيات.‏



