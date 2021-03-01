شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن إلغاء مسحات كورونا فى الدورى: لم يصلنا قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، اندهاشه من الأسلوب قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدورى المصري، وقال عادل فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كل يوم نفاجأ بقرارات فى كرة القدم، والفريق لم يخضع لمسحة قبل مباراة مصر المقاصة، كان من المفترض أن تأتى الشركة المسئولة عن المسحات قبل يومين ولم تأتِ، ولن نقبل أن ندفع ثمن المسحات فهذا يخالف كل ما اتفقنا عليه فى بداية عودة المسحات".

وأضاف فتحى، الاتحاد نفسه لم يعلن قرارا واضحا حتى الآن بخصوص المسحات وهذا أمر غريب، سنتواجد فى مباراة المقاصة ومستعدون للقاء ولكن لم نخضع لمسحات، وأعتقد أيضاً أن المقاصة لم يخضع لمسحات.

ويدخل فريق المقاولون العرب معسكرا مغلقا، اليوم الاثنين، بالجبل الأخضر، استعدادا للقاء المرتقب أمام مصر المقاصة، والذى يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح أبناء الجبل الأخضر لمواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتظم الثنائى باسم على وهيثم الجوينى فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيهما من الإصابة، التى منعتهما عن المشاركة مع الفريق خلال مباراة الجونة الماضية، حيث كان باسم على قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى المهاجم التونسى من إصابة بكدمة فى الظهر.

واستغل الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس فترة توقف المباريات بعد لقاء الجونة الأخيرة بالدوري، والذى جمع الفريقين على استاد خالد بشارة وانتهى بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى العمل على وضع حلول عاجلة للأخطاء الدفاعية للاعبى الفريق.

وعقد النحاس عدة جلسات فنية مع لاعبى الفريق، لنقل خبراته الدفاعية، خاصة أنه يعتبر أحد أبرز المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، وحذرهم من تكرار تلك الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة أن اللقاءات القادمة لا تحتمل التهاون فى التفريط فى أى نقطة.

من ناحية أخرى، عصفت الإصابات بخط دفاع المقاولون العرب بعدما ضربت 3 لاعبين بذئاب الجبل، وذلك بعد خروج خالد الحسينى مدافع المقاولون للإصابة خلال مباراة فريقه مع الجونة، والتى انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة الجولة 13 والمؤجلة التى أقيمت باستاد خالد بشارة.