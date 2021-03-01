شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. أحمد ناجى يروى اللحظات الأخيرة فى حياة عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

ويروى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى النادى الأهلى الأسبق وسموحة الحالى، كواليس الساعات الأخيرة فى حياة محمد عبد الوهاب لاعب القلعة الحمراء الراحل الذى توفى خلال مشاركته فى مران الفريق الصباحى يوم 31 أغسطس عام 2006.

قال ناجى فى تصريحاته: "الموقف كان قدام عينى، كان عندنا تمرين صباحى، وكنا نحضر لمباراة اعتزال سيد عبدالحفيظ، وكنت واقف مع محمد عبد الوهاب فى الجيم بنتكلم بطريقة طبيعية، وبيحكى عن الأغنية ومكانش فاهم إن المزيكا بتتعمل كده".

وأضاف ناجى: "خرجنا على الملعب وقعدنا مع مانويل جوزيه على الدكة فى حضور أحمد السيد واستاكوزا وكانوا بيهزروا على الدكة، بعد ذلك طالب جوزيه بالتوقف عن الهزار وبدء التدريب".

وتابع مدرب حراس الأهلى الأسبق: "كنا نبدأ بتدريبات خفيفة ومضحكة وعملنا دائرة وكنت مع محمد عبد الوهاب، كان بجانبى ومع أحمد أبو مسلم وأبو المجد وأبو تريكة، وخلال التدريب تسلم عبد الوهاب كرة ومررها وسقط بجوارى وكانت آخر مرة يلمس فيها الكرة".

واختتم ناجى تصريحاته قائلا: "صرخنا ونزل الدكتور إيهاب على، أخذوه إلى المستشفى، وجميعنا فى حالة ذهول منتظرين عودته لكنه لم يعد، ما يغلاش على ربه، بعد ذلك أخذناه إلى الفيوم وكان يوما صعبا ربنا يرحمك يا محمد إن شاء الله فى الجنة".