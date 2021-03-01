مران الأهلي.. راحة للشناوي.. متولي يشارك جزئيا.. ومحاضرة فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب يوم 6 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في "الجيم"، فضلا عن بعض تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج المحدد لهم في مران اليوم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز.

كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.

وشارك محمود متولي، مدافع الفريق في جزء من تدريبات الكرة مع بداية المران الجماعي للفريق، كما خاض جانبا من التدريبات البدنية وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب.

ويشارك محمود متولي مدافع الفريق في جوانب متقطعة من تدريبات الكرة الجماعية في التدريبات، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أبعدته الفترة الماضية.

كما خاض، محمد هاني، ظهير أيمن الفريق تدريبات منفردة واستشفائية تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة؛ بسبب شكواه من كدمة في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأحد.

وينتظم هاني في التدريبات الجماعية للفريق، والتي تقام الأربعاء المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون غدا.

من ناحية أخرى، حصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على راحة سلبية من التدريبات بعد شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الأربعاء.

وفي سياق متصل، اطمأن موسيماني على حالة اللاعبين المصابين، وحصل على تقرير شامل عن حالة المصابين وبرامجهم التدريبية، وموعد عودة كل منهم للتدريبات الجماعية.