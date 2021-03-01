ميدو: مهمتي مع بيراميدز لا علاقة لها بتعديل عقود اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني والمتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن مهام عمله الجديدة لا علاقة لها عقود وأرقام اللاعبين، مضيفًا أن مهمته تتعلق بإبداء رأيه حول صلاحية لاعب بالتواجد بين صفوف النادي أم لا.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال ميدو: "مهمتي تتعلق بإبداء رأيي الفني لإعلاء المصحلة العام لبيراميدز في كافة الأمور الفنية".

وأضاف: "غير راضيين عن نتائج الفريق خلال الفترة الحالية، لكننا على ثقة في الجهاز الفني واللاعبين المتواجدين بين صفوف الفريق".

وتابع: "من كتب أو قال أن مهتمي لها علاقة بتعديل أرقام أو عقود اللاعبين غير صحيح تماما (دس السم في العسل)، قيمة العقود ليست مسئوليتي في بيراميدز، هناك لجنة تعاقدات تدير تلك الأمور".

وواصل: "أيضًا مهمتي لا تتعلق بالتعليق على الأرقام الخاصة بعقود اللاعبين، اختصاصاتي تتعلق بالاستشارات الفنية فقط، أقول هذا اللاعب يصلح للنادي أو لا يصلح".

وبسؤاله عن التضارب بين عمله الإعلامي ودوره كمتحدث مع بيراميدز، قال: "لن يحدث، لا أدخل عملي الإداري بالإعلامي.. أعرف جيدا كيفية التعامل مع تلك الأمور".