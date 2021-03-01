لخلافة كومان.. أرتيتا ضمن خيارات أحد المرشحين لرئاسة لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وضع خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كوما مدرب الفريق الكتالوني الحالي.

ومن المقرر أن تلعب انتخابات برشلونة المقرر إقامتها في شهر مارس الجاري دورا هاما في تحديد موقف ليونيل ميسي نجم بلوجرانا من البقاء في كامب نو أو الرحيل، بجانب الإبقاء على خدمات رونالد كومان مدرب الفريق.

وتولى كومان تدريب الفريق الكتالوني في شهر أغسطس الماضي خلفًا لكيكي سيتين، ومن المقرر أن ينتهي عقد بنهاية يونيو 2022، إلا أن عقده يتضمن بندا يجبره على الرحيل إذا ما قرر رئيس النادي الجديد ذلك.

وخلال تصريحات إذاعية لـRAC1، وضع لابورتا، أرتيتا في قائمة المدربين الجدد المحتملين لتدريب برشلونة في حالة نجاحه في الانتخابات.

وأشار لابورتا إلى أنه مازال يعتقد أن تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي هو الخيار المفضل للنادي.

وسبق للابورتا رئاسة برشلونة، أحرز الفريق الكتالوني خلال فترة ولايته لقب الدوري الإسباني أربع مرات إضافة للقبين في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في كأس العالم للأندية كما أحرز فريق السلة بالنادي لقب الدوري الإسباني مرتين إضافة للقب الأوروبي مرة واحدة.