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المقاولون: سنواجه المقاصة بدون عمل مسحات.. والتواصل مقطوع مع اتحاد الكرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون، أن التواصل مع اتحاد الكرة المصري مقطوع، مشيراً إلى أن الفريق سيواجه مصر المقاصة بدون عمل مسحات طبية.

وكان مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم كشف أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد قرر تعليق المسحات الطبية للكشف عن فيروس .

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "الدولة المصرية تزاحم الدول العالمية ما عدا في مجال الكرة، وكل يوم يكون هناك قرار".

وأضاف: "الشركة المسؤولة عن المسحات لم تأتي لإجراء المسحة وهذه إحدى اللوغاريتمات ولكن نحن جاهزون للقاء الغد أمام المقاصة".

وتابع عادل: "التواصل مع اتحاد الكرة مقطوع، ولم يصدر أي قرار واضح من جانبهم ولا أحد يعلم أي شيء".

واختتم المشرف على الكرة بالمقاولون: "سنتجه لمواجهة المقاصة بدون عمل مسحات وأعتقد نفس الشيء بالنسبة للمقاصة، وأتمنى أن يقول لنا المسؤولين عن الكرة أين نحن؟.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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