موعد مباراة يوفنتوس ضد سبيزيا اليوم والقنوات الناقلة

بعد تعادل مخيب للآمال أمام هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة السابقة، يستعد يوفنتوس اليوم لمباراة جديدة ضد سبيزيا في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي.

في طريقه للحاق بإنتر ميلان والمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي، سيدخل نادي السيدة العجوز المباراة للفوز بالثلاث نقاط، وتعويض النتائج السلبية في المباريات السابقة بعد تراجع مستواه.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة من 23 مباراة ، أما سبيزيا فلديه 25 نقطة في المركز الرابع عشر من 24 مواجهه في السيري آ.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا؟

موعد مباراة يوفنتوس وسبيزيا هو اليوم الأثنين 1 مارس 2021، الموافق 17 رجب 1442 هجريًا، على ستاد يوفنتوس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد سبيزيا؟

تُنقل بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة الليلة.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – ماتيس دي ليخت – ميريه ديميرال – دانيلو

آرون رامسي – أدريان رابيوت – أرتور – فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا

نتمني لكم مشاهدة ممتعة الليلة