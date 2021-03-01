شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يسند لمصر استضافة كأس العالم للرماية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي للرماية برئاسة فلاديمير ليسن إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للرماية مارس 2022 إلى مصر في ظل النجاحات التي تحققها مصر على مستوى استضافة كأس العالم للرماية بالخرطوش في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.

يأتى ذلك في إطار ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى، ونظرا لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة.

وأسند الاتحاد الدولي مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية (بندقية/مسدس) للرجال والسيدات إلى مصر، حيث سيتجمع أبطال اللعبة حول العالم في أرض الكنانة للتنافس على واحدة من أهم البطولات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفوق مصر في تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الدولية الأمر الذي يبعث الثقة للاتحادات الدولية في إسناد تنظيم مصر لمختلف البطولات، مشيراً أن النجاحات التي تحققها الدولة في استضافة كبري الفعاليات على مستوى مختلف الأصعدة تعد واحدة من أبرز العوامل الجاذبة لاستضافة مزيد من البطولات.

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للرماية على إسناد بطولة كأس العالم للرماية العام المقبل بعد النجاح والتفوق الذي تشهده منافسات كأس العالم للرماية بالخرطوش المقامة بمصر حالياً.

فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بالمستوى التنظيمي الرائع لكأس العالم للرماية بالخرطوش بمصر، وحسن الاستضافة لجميع المنتخبات المشاركة، مبينا أن مصر باتت وجهة لاستضافة كبري البطولات.

ومن جانبه، أوضح اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بقرار تنظيم بطولة العالم في مصر، مؤكدا أن الاتحاد يسير بشكل مميز في استضافة البطولات، وهذا القرار يؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدراتنا التنظيمية.

وأشار حسني، إلى أن البطولة ستقام خلال شهر مارس من عام 2022، وستشهد منافسات شرسة نظرًا لأنها تجمع أفضل الرماة حول العالم، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تمثل احتكاكا قويا للرماة المصريين وتوفر لهم فرصا للمنافسة مع أفضل اللاعبين والمدارس المختلفة حول العالم.