شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحاضر لاعبى الأهلى قبل انطلاق المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم، الإثنين، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام، وفاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز، كما شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها يوم ٦ مارس الجاري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب خوض مباراة طلائع الجيش أمس، التي انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، لتعيد التوازن مرة أخرى للفريق بعد صدمة الخسارة من سيمبا التنزانى بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ونال محمد الشناوى، حارس المرمى، إشادة الجميع بعد تألقة اللافت خلال المباراة ونجاحه في التصدى للعديد من الفرص التي أتيحت للطلائع.