شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تخطيط الأهلى تطمئن على تحضيرات الفريق لمواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، جلسة مع بيتسو موسيمانى، خلال الأيام المقبلة، للاطمئنان على تحضيرات الفريق لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم فيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى ستقام الجمعة المقبل، كما تبحث اللجنة مع المدرب احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم إعطاء اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية اليوم عقب الفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف واحد وذلك لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل بداية المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الطلائع وإطلاعم على خطة المباراة المقبلة ومطالبتهم ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة من سيمبا التنزانى، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، كما قرر مدرب الأهلى تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين للوصول بهم إلى أعلى مستوى يمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المواجهة المقبلة.