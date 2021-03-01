شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد الصباحى يتعرض لحادث سير صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحكم الدولى محمد الصباحى لحادث سير أثناء قيادته لسيارته صباح اليوم، ونشر الحكم صورا لسيارته بعد الحادث على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، ويظهر عليها تعرضها للتحطيم من الخارج بصورة كبيرة معلقا "الحمد لله".

ويعد الصباحى من حكام الصفوة التي يتم الاستعانة بهم في المباريات القوية بالدورى ، بالإضافة للمباريات الأفريقية في ظل المستوى الجيد الذى يقدمه الحكم منذ فترة .

وكانت لجنة الحكام أقرت عدم إسناد أي مباراة في القسم الثانى لأى من الحكام الدوليين لإفساح المجال لبعض حكام الدرجة الأولى لإدارة أكبر عدد من المباريات ، بالإضافة لإسناد بعض المباريات للحكام الجدد لإخراج عدد كبير من قضاة الملاعب في الفترة المقبلة .

يأتي ذلك نظرا لتلاحم المباريات ووجود عدد كبير من المباريات الرسمية المحلية والتي تقتضى توافر أكبر عدد من الحكام .



سيارة الصباحى



جانب من الحادث



سيارة الصباحى